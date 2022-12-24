الكنائس الكاثوليكية تحتفل بقداس ليلة عيد الميلاد في الإسكندرية (صور)

احتفل الأقباط الكاثوليك وأبناء الكنيسة الأسقفية، مساء اليوم، بليلة عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية مفرحة مع العودة إلى أحضان الكنائس بدون إجراءات احترازية كما كان الوضع خلال العامين الماضيين.

وشهدت الكنائس الكاثوليكية تزيين شجرة الكريسماس وإقامة مزود ميلاد المسيح، بالإضافة إلى بدء صلوات القداس وسط حضور شعبي.

احتفال الكنيسة الأسقفية

فيما وفررت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع فيما يترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد، من كنيسة القديس مرقس بالإسكندرية غدا بعدما يترأس قداس العيد من كنيسة جميع القديسين في الزمالك بالقاهرة اليوم.

وتتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والكنيسة الكاثوليكية القبطية، التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

احتفال كاتدرائية سانت كاترين في الإسكندرية

وفي كاتدرائية سانت كاترين شهدت حضور كبير من القناصل وشيوخ الأزهر وممثلي الكنائس لتقديم التهنئة، بالإضافة إلى تقديم الكورال لباقة من تراتيل الميلاد.

فيما شكر الأب انطوني اديب، رئيس دير سانت كاترين، الحضور على تهنئتهم مصليا أن يكون العام الجديد عام بركة على مصر كلها.

محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط الكاثوليك

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإخوة المسيحيين الذين يحتفلون بأعياد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي مؤكدًا أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الذى تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان، داعيا الله أن تعود هذه الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.

غرفة العمليات في الإسكندرية لمتابعة عيد الميلاد المجيد

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

احتفال عيد الميلاد المجيد بالتقويم الغربي

جدير بالذكر أن الأقباط الكاثوليك يحتفلون مساء اليوم بليلة عيد الميلاد المجيد في كافة الكنائس حسب التقويم الغربي الذي يحتفل بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر بينما التوقيت الشرقي في 7 يناير وهو ما يعيد به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس ليلة العيد يوم 6 يناير من كل عام.