طقس ليلة عيد الميلاد.. قائمة المدن الأعلى برودة والأكثر دفئا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة مساء اليوم السبت، «في ليلة عيد الميلاد المجيد»، وأهم الظواهر الجوية على جميع أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيانات غرف عمليات المحافظات، بدرجات الحرارة المتوقعة ليلة عيد الميلاد السبت 6 يناير، تشهد 7 مدن ومحافظات، انخفاضًا في درجة الحرارة دون الـ10 درجات مئوية، مع تأثير بعض الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة كنشاط الرياح وتوافر الفرصة لسقوط أمطار.

المدن والمحافظات الأكثر برودة

كشف بيان غرف العمليات في محافظات الجمهورية، أن المحافظات والمدن الأكثر برودة، كالتالي:

- سانت كاترين: الحرارة العظمى 19 والصغرى 5 درجات مئوية

- نخل: الحرارة العظمى 20 والصغرى 6 درجات مئوية

- العريش: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية

- أسيوط: الحرارة العظمى 22 والصغرى 8 درجات مئوية

- سوهاج: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية

- سيوة : العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية

المناطق الأكثر دفئا

تشهد بعض المناطق، على مستوى الجمهورية، ارتفاعاً في درجات الحرارة المتوقعة السبت 6 يناير 2024، وتتجاوز 25 درجة مئوية.

وتضم قائمة المدن الأكثر دفئًا كبل من:

- شلاتين: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية

- سفاجا: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية

- الغردقة ومرسى علم: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية

- أسوان: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 درجة

- حلايب: الحرارة العظمى 25 والصغرى 19 درجة

- أبو رماد: الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 درجة