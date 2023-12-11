«بوريل»: اقتراحات حول إدارة الحكم في غزة وحل الدولتين رغم اعتراض إسرائيل 

أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، إعداد اقتراحات حول إدارة الحكم في قطاع غزة، والسير نحو حل الدولتين رغم اعتراض حكومة إسرائيل، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء الاثنين.

وأضاف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: «سأقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بالعنف في الضفة الغربية».