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انتخابات المصريين بالداخل

«بوريل»: اقتراحات حول إدارة الحكم في غزة وحل الدولتين رغم اعتراض إسرائيل 

كتب:

شروق مراد
08:18 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، إعداد اقتراحات حول إدارة الحكم في قطاع غزة، والسير نحو حل الدولتين رغم اعتراض حكومة إسرائيل، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء الاثنين.

وأضاف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: «سأقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بالعنف في الضفة الغربية».

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بقلم شروق مراد