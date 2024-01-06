صرخت في وجه ضيفها الفلسطيني بسبب نتنياهو.. من هي المذيعة الغاضبة جوليا هارتلي؟

غضب واسع أثارته مذيعة بريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب طريقة حديثها وصراخها في وجه مسئول فلسطيني أثناء حوارها معه عبر إحدى القنوات البريطانية، إذ ظهرت جوليا هارتلي، بملامح تحمل علامات الغضب الشديد، ما جعل كثيرون يصفون أسلوبها بأنها لا تتحلى بآداب الحديث.

عقب اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ظهر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في برنامج المذيعة البريطانية وبدأ بالحديث عن الديمقراطية المزعومة التي يحكم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليسيطر الغضب على ملامح المذيعة على الفور، لتردد: «أرجو أن لا تكرر هذا مجدداً.. تتحدث وكأنه حدث تاريخي».

معلومات عن المذيعة البريطانية

بعد هذه الواقعة بحث الكثيرون عن المذيعة التي أثارت غضب مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نوضحها في السطور التالية وفقا للبروفايل الخاص بها:

- تدعى «جوليا هارتلي بروير».

- مذيعة وكاتبة عمود باللغة الإنجليزية في إحدى الصحف.

- من مواليد 2 مايو 1968.

- صحفية سياسية.

- درست في كلية وودهاوس سيكسث فورم في فينشلي، شمال لندن.

- حصلت على شهادة في الفلسفة والسياسة والاقتصاد.

شكاوى ضد المذيعة البريطانية

وصف الكثيرون صراخ المذيعة البريطانية بـ«العار» في تاريخها، حيث استنكر عدد كبير أسلوبها التي لم تتحلَّ فيه بآداب الحديث مع ضيف حتى وإن لم تكن محايدة، كما تلقت الجهة المسؤولة عن مراقبة عمل وسائل الإعلام في بريطانيا، عددا من الشكاوي ضد المذيعة البريطانية.