وزير العمل: ملف التدريب المهني على رأس أولوياتنا في 2024

أعلنت وزارة العمل، أن ملف التدريب المهني، يأتي على رأس أولوياتها في 2024 لإعداد جيل من الشباب يكون قادرا على اقتحام سوق العمل بكل القدرات والإمكانات المؤهلة لذلك.

سياسات جديدة في التعامل مع ملف تأهيل الشباب

وأكد حسن شحاتة وزير العمل، في بيان اليوم، السبت، أن مشروع «مهني 2030»، المقرر إطلاقه بالتعاون مع القطاع الخاص، يكون مشروع العام بالنسبة لوزارة العمل لما يحتويه من سياسات جديدة في التعامل مع ملف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

التوسع في تطوير منظومة التدريب المهني

وأضاف أن هذا المشروع امتداد لسياسة وزارة العمل في التوسع في تطوير منظومة التدريب المهني التي تمارسها الوزارة وكافة مديرياتها بالفعل، من خلال مراكزها التدريبية المنتشرة في كل ربوع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك، بتكليفات مستمرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن ربط تدريب الشباب وتعليمهم الفني باحتياجات السوق، وهو ما تحرص الوزارة على تنفيذه على أرض الواقع، بالتعاون مع كل شركاء العمل والتنمية، والحرص على دمج ذوي الهمم في كل برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

من جانبها، أعلنت الوزارة أن وفدا من وزارة العمل قام اليوم، بزيارة أحد مراكز التدريب المهني بالمجان، وظهرت الجدية واضحة على أداء الشباب الواعي، والمتحمس والذي يصر على التعلم وبكل حماس وإصرار كنموذج حي للشباب لكي يسعى نحو الاستفادة من كل الإمكانيات التي تقدمها الدولة له لتطوير نفسه، وتغيير ثقافته نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والإعلاء من قيمة العمل.