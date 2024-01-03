خبير: تراجع أسعار الذهب عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك نتيجة تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية سلبية أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 30 دولارًا لتسجل مستوى 2033 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات أمس عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3190 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2063 دولارًا.

ضعف سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد

وفي سياق متصل، كشفت بيانات اقتصادية صادرة منذ قليل، ضعف سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد، حيث بعد انخفاض فرص العمل مقارنة بالقراءة السابقة، حيث وفر الاقتصاد الأمريكي 8.790 مليون فرصة عمل في شهر نوفمبر، فيما كانت القراءة السابقة 8.852 مليون فرصة.

في حين تعد بيانات فرص العمل مؤشرًا على وضع سوق العمل الأمريكي، ومدى قدرته على مجاراة ارتفاع الفائدة.