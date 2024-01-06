ضبط 74 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط عدد 74مخالفة متنوعة في مجال المخابز و الأسواق في مراكز مختلفة في الأسواق والمخابز بكل من السنبلاوين، منية النصر، ميت سلسيل، نبروة، المنزلة، تمي الأمديد، ومركز المنصورة.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار« دايرة» في بيان، إلى أن ضبط المخالفات جاء بناء على تعليمات وزير التموين، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمخابز بمحافظة الدقهلية، وتمكنت من تحرير عدد من المخالفات، كالآتي:

عدد 1 محضر تجميع دقيق بقيمة 5 شيكارة.

عدد 2 محضر إثبات مبيعات وهميه بقيمة (17235رغيف).

عدد 1 محضر عدم اعطاء بون صرف.

عدد 2 محضر عدم وجود سجل.

عدد 15 محضرعدم مطابقة للمواصفات.

عدد 13 محضر تصرف في دقيق بقيمة ( 76 شيكارة).

عدد 17 محضر نقص وزن مابين8-27

عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

عدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية .

عدد 6 محاضر سلع بدون فواتير.

عدد 1 محضر ذبح خارج السلخانة.

عدد 1 محضر سلع بدون بيانات.

عدد 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (أسطوانة غاز منزلي).

عدد 1 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 3089 جنيها ( تاجر تمويني).

عدد 1 محضر تجميع بطاقات بقيمة 834جنيه ( تاجر تمويني).

جرى التحفظ على المضبوطات 20 شيكارة نخاله، 20 شيكارة دقيق حر، 5 كيلو جرامات لحم مفروم، 2 طن سكر حر، 15 كيلو جرام لحم بلد.