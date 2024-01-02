ضبط 7 مخالفات في حملات تموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد في محافظة الدقهلية حملات تموينية مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك من خلال اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وقال سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، في بيان، إنه يتم شن حملات تموينية بشكل مفاجئ بصفة مستمرة وفي الفترتين الصباحية والمسائية حيث أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وتحرير 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين لنقص في الاشتراطات الصحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمكنت اللجنة الخماسية خلال الحملة من ضبط 500 كيلوجرام من المخلل وإعدامها بالكامل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المرور المكثف على المنشآت الغذائية

وشدد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، على المرور المكثف على المنشآت الغذائية بنطاق مركز المدينة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالمدينة والمرور على المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.