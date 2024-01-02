ضبط مخالفات وتحرير محاضر في حملات تموينية مكبرة بجمصة

قاد أحمد حمدي، رئيس مجلس مدينة جمصة، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمجمعات الاستهلاكية في نطاق المدينة لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية التموين والصحة والطب البيطري بالمحافظة.

تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

وقال رئيس مجلس مدينة جمصة، بحسب البيان، إنه جرى تنفيذ حملات تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، وبالمتابعة المستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية واللجنة الخماسية بخصوص مراقبة الأسواق ومدى جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنين، كما جرى شن حملة تفتيشية ومفاجئة على محلات بيع الأسماك المجمدة والمطاعم والمخابز في نطاق المدينة.

تحرير 12 محضرا في حملة تموينية

وأسفرت الحملة عن إعدام 182 طن مواد غذائية متنوعة متغيرة الخواص غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 20 لتر زيت مستعمل غير صالح للاستهلاك، وتحرير 12 محضرا متنوعا، حيث تم تحرير 3 محاضر بيئة، و3 محاضر إشغال طريق، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.