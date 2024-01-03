تحرير 9 مخالفات تموينية متنوعة في حملة مكبرة بالمنيا

تابع أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، مجهودات رؤساء القرى بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة

ومن جهته، تصدى علي حسن الفحلي رئيس قرية دروة، لأعمال البناء المخالف على أملاك الدولة ودون ترخيص، إذ جرى إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 90 مترًا، وإزالة أعمال بناء دون ترخيص بالدور الثاني، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما نفذ رئيس القرية، حملة تفتيشية على عدد من الوحدات الصحية بنطاق القرية، وذلك للوقوف على مدى انضباط الأطباء والعاملين، ومدى توافر الأمصال والألبان بالوحدات الصحية.

تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق

وتنفيذًا لتكليفات رئيس مدينة ملوي، بمراقبة الحالة التموينية بالمركز، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين، والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك، شنت الوحدة المحلية بمجلس قروي نواي بمركز ملوي، برئاسة علي عبدالمنعم رئيس القرية، حملة تموينية على المخابز البلدية بنطاق الوحدة، وذلك بالتعاون مع مكتب التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات تموينية متنوعة، جاءت بين «نقص وزن- عدم مطابقة موصفات - نظافة ـ عدم إعلان مواعيد التشغيل».

وأكد رئيس المركز، أنّ حملات التفتيش تُنظم بصفة دورية من أجل انضباط العاملين، وضبط الأسواق ومراقبة السلع، وإزالة أشكال التعديات كافة، من أجل الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد «السايس» على رؤساء القرى والجهات المعنية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص، والتصدي بكل حسم للمخالفين والمتعدين عليها.