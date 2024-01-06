الكشف على 1900 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالشرقية   

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، ضمن حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التي استمرت لمدة يومين.

القافلة الطبية على 6 عيادات

واوضحت مديرية الصحة، خلال بيان لها، أن القافلة الطبية على 6 عيادات، بها 6 تخصصات طبية، هي «الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والعظام، وتنظيم أسرة، والرمد»، بخلاف معامل الدم والطفيليات، وتوفير الأشعة السينية والموجات الفوق صوتية، وخدمات خلع الأسنان ورسم القلب الكهربائي، وذلك لخدمة أهالي المدينة.

إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر

وأشار بيان مديرية الصحة، إلى أنه جرى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ووقعت القافلة خلال اليومين، الكشف الطبي المجاني على 1900 مواطن، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف البيان: «جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها».