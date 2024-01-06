4 خطوات سهلة للحصول على تمويل «مشروعك» بالإسكندرية.. فرصة ذهبية للشباب

يبحث الشباب الجاد دائمًا عن فرص عمل أو تمويل لمشروعات يحلمون أن يكونوا أصحابها، ولذلك، أطلقت الدولة مبادرة «مشروعك» لدعم هؤلاء الشباب، وجعل بدايتهم قوية من خلال تقديم الدعم المالي والتسهيلات في الحصول على تراخيص المشروع، واعتبار الموافقة على التمويل رخصة مبدئية حتى يجري الحصول على رخصة المشروع النهائية.

وخلال السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل الحصول على تمويل «مشروعك» في 4 خطوات.

قالت المهندسة، نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مبادرة «مشروعك» موجودة في جميع الأحياء، ويوجد فريق عمل لتقديم الدعم والتوجيه، وشرح مفصل عن المبادرة والفئات المستحقة، وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض، وتسهيل الإجراءات لدفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

وحول كيفية الحصول على تمويل المشروع الخاص، ضمن مبادرة «مشروعك»، أكدت المهندسة نهى خليفة، أنه هناك 4 خطوات فقط للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي كالتالي:

1- حدد فكرة المشروع وتوجه لمقر مشروعك الموجود في كل حي بالمستندات.

2 - تقوم لجنة من الحي بمعاينة مقر المشروع.

3- يقدم مسؤول مشروعك، بتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة للتشغيل.

4- تشغيل المشروع برخصة المبادرة؛ لحين استكمال باقي إجراءات الرخصة النهائية.

المستندات المطلوبة

وأشارت خليفة، إلى أن المستندات المطلوبة للمشروعات الصغيرة وتمويلها من 25 ألف جنيه، حتى 250 ألف جنيه، كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن.

- ‏صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

- ‏صورة عقد إيجار مثبت التاريخ في الشهر العقاري أو عقد تمليك موثق.

المستندات المطلوبة للمشروعات متناهية الصغر

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن.

- ‏صورة عقد إيجار مثبت التاريخ في الشهر العقاري، أو عقد تمليك موثق.

- ‏إيصال مرافق.

وجميع الخدمات التي تقدم من خلال المبادرة مجانًا ولا يتم دفع أي رسوم.