«تموين سوهاج»: توزيع 3400 طن سكر في جميع أنحاء المحافظة بسعر 27 جنيها للكيلو

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم السبت، إنه جرى توزيع 3400 طن من السكر، منذ انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار، حتى نهاية شهر 12 الماضي، وذلك لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالتنسيق مع الوحدات المحلية في مختلف القرى والنجوع.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، أنه عقب توزيع هذه الكمية استمرت مديرية التموين، في ضخ عشرات الأطنان من السكر، على السيارات والمنافذ المتنقلة، في القرى والنجوع والمدن.

طرح أطنان سكر في المراكز

وأكد طرح وتوزيع السكر بالتعاون مع الوحدات المحلية، في مراكز طما، البلينا، ساقلتة، دار السلام، وجهينة.

وفي السياق ذاته، وجّه وكيل تموين سوهاج، بشنّ حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات، في كافة الأنحاء، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، وأسفرت عن تحرير مئات المحاضر التموينية، لضبط الأسواق والتصدي للتعديات، ورصد شكاوى الأهالي.

وجاءت الحملة تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.