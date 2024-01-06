أمين عام كنائس الشرق الأوسط: نشكر الله على تلاحم ووحدة المصريين

قال القس رفعت فكري، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إنَّنا كلنا مسلمين ومسيحيين متلاحمين، ونشكر الله من أجل مصر والأعياد فيها، لافتًا إلى أنه في احتفال الكنيسة الإنجيلية أمس بالعيد، كان تواجد المسلمين وحضورهم ملفت للقداس: «المسلمين داخلها أكثر من المسيحيين من كافة الأطياف».

«فكري»: نشكر الله من أجل أمن وسلامة وترابط ووحدة مصر

وأضاف «فكري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّنا نشكر الله من أجل أمن وسلامة وترابط ووحدة مصر، ونصلي من أجل الشرق الأوسط لأن يحل فيه بمحبته ورحمته وسلامه.

وتابع أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط: «علينا تنفيذ تعاليم السيد المسيح من علمنا طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون».

«فكري»: لم يعد لأقباط المهجر مطالب كما في العهود السابقة

وأكد أنَّه لم يعد لأقباط المهجر مطالب كما في العهود السابقة، بفضل إنجازات الرئيس السيسي في ملف المواطنة، قائلا: «أقباط المهجر وسط الإنجازات في ملف المواطنة لم يصبح لديهم شيء للحديث عنه».

واستطرد: «الرئيس السيسي يدعم دولة المواطنة قولاً وفعلاً وما سمعناه قبله كان مجرد شعارات»، مختتما: «الرئيس السيسي حققه قولاً وفعلاً على أرض الواقع، وشهدنا تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية في هذا الملف».