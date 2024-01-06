محافظ الإسكندرية في «المرقسية» لتهنئة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، حفل الاستقبال الذي أقامته الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، وهي الكنيسة الأولى في إفريقيا، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

واستقبل التهنئة كلا من الأساقفة: الأنبا باڤلي مساعد قداسة البابا تواضروس وأسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق بالإسكندرية، بالإضافة إلى القمص إبرام أميل وكيل قداسة البابا تواضروس، وعدد من الآباء الكهنة، وذلك قبل انطلاق قداس عيد الميلاد المجيد.

محافظ الإسكندرية: الأعياد تجدد روح الإخاء والمحبة

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية، أن هذه الأعياد تجدد كل عام روح الإخاء والمحبة بين جموع المصريين، فوحدتهم هي صمام الأمان لهذا الوطن الغالي.

القيادات السكندرية تقدم التهنئة

وأشار محافظ الإسكندرية إلى استمرارنا جميعًا بالعمل على دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن كافة القيادات السكندرية جاءت ليس لتقديم التهنئة فقط، بل لنحتفل سويًا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين ومتماسكين.

شارك في تقديم التهنئة، اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، و الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.