«الإفتاء» توضح عدد ركعات صلاة الحاجة وكيفية أدائها.. «تيسر الأمور»

يتساءل كثير من المسلمين، عن كيفية أداء صلاة الحاجة وعدد ركعاتها، إذ تعد من الصلوات المستحبة التي اتفق عليها جمهور الفقهاء، ويلجأ إليها المسلم لمناجاة الله والتقرب منه، والدعاء بكل ما يريده من تيسير أمور الدنيا وطلب قضاء الحاجات.

كيفية أداء صلاة الحاجة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ صلاة الحاجَة مستحبَّة، وتُصلى ركعتين، يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر، ثم يثني المسلم على اللَّه ويصلي عندها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة – إنى أتوجه بك إلى ربي- ويطلب حاجته- ويقول اللهم شفعه في وشفعني في نفسي».

وذكرت دار الإفتاء، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنّ جاءه أعمى، فقال له: «يا رسول الله ادع الله أنّ يرد إلىّ بصري، فقال له النبي، اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لديّ أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك».

أدعية قضاء الحاجة

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن للمسلم ترديدها لقضاء حاجته، ما يلي:

- اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته، الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين.

- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ.

- اللهم إني قد فوضت أمري إليك، فاهدني إلى ما تحبه وترضاه وقدّر لي الخير حيث كان، وارضني به، يا حيّ يا قيّوم برحمتك استغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما تريد.

- اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك، أنّ تقضي حاجتي ثم تذكرها.

- اسألك اللهم بقدرتك على كل شيء واستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء، واسألك اللهم أنّ تجود عليّ بقضاء حاجتي، أنك قادر على كل شيء يا رب العالمين، يا عظيم يُرجى لكل عظيم، يا عليم أنت بحالنا عليم، اللهم أصلح لنا شأننا بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين.