جرمين عامر تكتب: إبداع المؤثرين.. داخل مملكة الحيوانات

قد لا تكون المرة الأولى أو الأخيرة التى تسمع فيها عن قصص وحكايات تدور أحداثها داخل مملكة الحيوانات، فالعديد من الكُتاب والأدباء، حول العالم، وعلى مدار العصور المختلفة، اتخذوا من أدب عالم الحيوان رمزاً وعبرة لمملكة البشر، من «كليلة ودمنة»، إلى «مزرعة الحيوانات»، إلى «معاناة كلب بغداد»، إلى قصائد العقاد عن الحيوانات، وآخرين كثيرين.

ومع صعود نجم مواقع التواصل الاجتماعى، ورغبة المتابعين المستمرة فى البحث عن الضحك وكوميديا المواقف الساخرة، ظهر الكثير من الفيديوهات الكوميدية أبطالها مجموعة من الحيوانات.

مكتبة ضخمة متاحة على مدار الساعة، أهم مميزاتها البساطة، فهى مادة فنية لا تحتاج لأى جهد أو توضيح، والسهولة إذ مفرداتها اللغوية واضحة ومفهومة لا تحتاج إلى ترجمة، وثرية بالمواقف المضحكة والتلقائية، ومقبولة من مختلف الثقافات.

اجتذبت هذه المادة الفنية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وكان عليهم تجميع وتبويب واستخدام الذكاء فى المونتاج ليعاد بثها بصورة جاذبة لمتابعيهم، ومع زيادة الطلب على الضحك ورغبة رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى متابعة كل جديد خوفاً من الحرمان والفقد الرقمى لأى معلومة (e-Fear of Mission (e-FOM زاد عدد ساعات المتابعة اليومية لمنصات التواصل الاجتماعى، خاصة بين فئة المراهقين، حتى إنها بلغت فى المتوسط أكثر من 4 ساعات يومياً.

وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة Common Sense Media بالتعاون مع مستشفى CS Mott للأطفال بجامعة ميتشيجان، ليشهد الفكر الإبداعى البشرى تطوراً جديداً، تزامن مع انتشار إعلام المؤثرين وزيادة نفوذه وتأثيره على الشباب، خاصة المراهقين، فظهر نوع من المبدعين الجدد، أشخاص يتمتعون بخفة ظل، وسرعة البديهة، يمتلكون أسلوباً فنياً ساخراً، على غرار فن المونولوج والديالوج انطلقت فيديوهاتهم وبلوجاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعى لتلقى قبولاً وتحظى بملايين المتابعين.

اتخذوا من عالم الحيوان أبطالاً لمواقف ساخرة، اعتمدوا على كوميديا الموقف وتواصلوا مع مملكة البشر، مستغلين الشبه فى المشاعر بين الإنسان والحيوان. طاقة ضخمة من الذكاء الإبداعى والعاطفى، وأحد أبرع المؤثرين الموهوبين الذى استطاع بنجاح النفوذ لمتابعى منصات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وإنستجرام ليثبت موهبته فى الخلق الإبداعى Co-Creation هو المؤثر محمد حلمى -المهندس- صاحب بلوجات الحيوانات الشهيرة.

ربما لا تعرفه شخصياً مع أن لديه أكثر من 272 ألف متابع، وإنما حتماً سمعت صوته وصادفت بلوجاته وأنت تتصفح منصات التواصل الاجتماعى.

لعب المؤثر محمد حلمى فى منطقة بعيدة تماماً عن باقى المؤثرين، استطاع أن يخلق لنفسه هوية إبداعية ساخرة على كوكب الميتافيرس، وبالتأكيد هذه الهوية لم تولد بمحض الصدفة، فالاختيار الفنى للحيوانات دليل على ذكاء وشغف وموهبة، وتأكيد على مقولة العالم ألبرت أينشتاين أن «الإبداع ما هو إلا حالة.. يصبح فيها الذكاء.. نوعاً من المتعة».

متابعو بلوجات محمد حلمى لمملكة الحيوانات سيلاحظون تطوراً فى الاسكريبت المكتوب وطريقة الإلقاء، فموهبته الإبداعية هنا عبارة عن «حفرة.. لا قرار لها، كلما استخرجت منها.. زاد نصيبك منها» كما تقول مايا أنجيلو الكاتبة الأمريكية.

سلسلة البلوجات التى قدّمها المؤثر محمد حلمى أبطالها مجموعة من الحيوانات من: القرد والشمبانزى والأسد والسنجاب والبطريق والكانجارو والقطط والكلاب، حتى الفئران لم تسلم من أسلوبه الساخر، فهذا الشمبانزى أصابه الملل من كثرة التصوير مع الزائرين، فقد اتخذت منه إدارة الغابة التى يسكنها طريقة لجذب الزائرين وتحقيق مقابل مادى، جعلته يجلس طوال اليوم فى منطقة واحدة، ومنعته من التجول أو اللعب مع أقرانه، بهدف التقاط الصور التذكارية مع الزائرين لتحصيل المقابل المادى، ولتحقيق مزيد من المتعة، قامت إدارة الغابة بتدريبه على التصوير من أكثر من زاوية، حتى فاض به الكيل من تسخير البشر له، فقرر إنهاء جلسات تصوير الزائرين بسرعة، ليعلن بعدها إضرابه عن العمل.

وهذا البطريق رفض أى محاولة من قبَل الإنسان للوقوف بثبات على الميزان، لمعرفة وزنه. معتذرا بأنه يكتسب وزناً إضافياً فى الشتاء، وهذا القط.. الذى يداعب زوجته وهى تتململ من طريقته فى المداعبة. إبداع المؤثر محمد حلمى فتح أمامنا سوالاً مهماً!! أين ذهب أدب عالم الحيوان؟!! وكيف يمكن توظيف مواقع التواصل الاجتماعى لتحفيز الأدباء وزيادة إنتاجيتهم؟

* رئيس الاتصال المؤسسى بالمصرف المتحد