منسق «التحالف الوطني» ببورسعيد: مصر تُحيي عيد الميلاد في جو من السلام والمحبة

زار المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، عددا من كنائس المحافظة لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، الذي يعد من أهم الأعياد التي يجتمع فيها المصريون للاحتفال سويا.

احتفالات عيد الميلاد في مصر

وقدم منسق التحالف والشباب التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد، خلال أداء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس، وشارك الشباب شعب الكنيسة وعدد من الكنائس الأخري فرحتهم، مؤكدا مصر تُحيي عيد الميلاد في جو من السلام والمحبة، وما يحدث في الكنائس من تواجد للمسلمين والمسيحيين بهذه الصورة، يجعل الجميع يتأكد من أن هذا البلد سوف يظل صامدًا، ويتطور إلى الأفضل.

وتحدث الأنبا تادرس، عن عيد الميلاد المجيد وأن عيسى جاء من أجل أن ينشر السلام في العالم، ومن أجل أن يتوب كل إنسان عن خطيئته، مؤكدا أن العالم يحتاج إلي أن يخطو نحو السلام وأن يعم الأمن والرخاء، وأن يتوقف القتل وسفك الدماء للأبرياء: «ذلك يتعب قلبي وقلب كل إنسان».

وعاد علي جبر، ليؤكد أن هذا المشهد يجب أن يراه العالم أجمع، وأن يتعلم من المصريين معني السلام، وأن تسعي كل شعوب العالم إلى عيش هذه الأجواء من المحبة، كما ينعم بها المصريون، مشيرًا إلى ما يحدث داخل الكنائس، لوحة فنية عظيمة تحمل تجسيدًا حقيقيا للعيش في أمن وأمان وسلام ومحبة وعزة وكرامة.

وأشار «جبر» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى مسؤولية هذا الملف في وقت كادت فيه مصر أن تفقد هويتها، وانحاز بكل شجاعة لإرادة المصريين، واقتحم ملف الإرهاب والتطرف، ونجح في أن يعود بمصر إلى تاريخها في المواطنة، واهتم بملف بناء الإنسان الذي يجني الشعب ثماره الآن من أمن وأمان وسلام، معلقا: «ربنا يديم على مصر نعمه ويكفيها شر الفتن، ويجعل العالم كله يتعلم منها، ومن قياداتها السلام».