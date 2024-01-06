مطران بورسعيد: المسيح جاء ليخلص البشرية من الخطية والشر والعبودية

قال الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري مرقس بمدينة بورفؤاد، إن السيد المسيح جاء ليخلص الإنسان من حياة الخطية والشر والعبودية والمذلة، التي كانت تسري في العالم، وهذا اليوم هو نقطة تحول في حياة البشرية، بعد أن جاء ملك السلام الذي قال لتلاميذه: «سلامي أنا أترك العالم، سلامي أنا أعطيكم».

الاستفادة من عيد الميلاد

وطالب مطران بورسعيد بالاستفادة من هذا العيد بالفرح عن طريق التوبة فيمتلئ قلبه بالفرح، مضيفا أن هذا السلام لا يعطيه العالم لنا فهو أفقر من السيد المسيح، لذا يجب أن يعيش الإنسان مع نفسه في سلام نفسي وطمأنينة، لأنه يعرف أن الله معه وله حكمة في كل ما يحدث له.

وقدم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمى مصر، والشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية والشعبية على مجاملتهم في كل المناسبات.