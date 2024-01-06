التحالف الوطني يوزع 5 أطنان دواجن في الإسكندرية احتفالا بعيد الميلاد

أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» استكمال جهوده في الاحتفال بحلول عيد الميلاد المجيد، واستمرار الفعاليات المختلفة التي تقوم بها المبادرة في هذا الإطار.

مد مظلة الحماية الاجتماعية

وقال التحالف الوطني عبر منشوره، غن الدور الذي يقوم به في احتفالات عيد الميلاد المجيد، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا خلال هذه الفترة.

توزيع 5 أطنان دواجن

أوضح التحالف الوطني، أنه مستمر في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتاجا، وتقديم أيضا المنح الموسمية للأقباط وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويأتي ذلك في إطار اهتمام التحالف بإحياء ثقافة الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية.

ولفت منشور التحالف الوطني، إلى أن الفعالية الجديدة جرت في محافظة الإسكندرية ومن خلال أمانة التحالف هناك، إذ جرى توزيع 5 أطنان من الدواجن على الأهالي الأكثر احتياجا في القرى المختلفة بالمحافظة احتفالا وتهنئة بعيد الميلاد المجيد.