التحالف الوطني يشارك الإخوة الأقباط في احتفالات عيد الميلاد.. ويوزع الهدايا

يشارك التحالف الوطني بالإسكندرية مع الكنيسة الأرثوذكسية في الاستقبال الرسمي للكيانات والأحزاب التي وفدت لتقديم التهنئة للكاتدرائية المرقسية.

وفي محافظة بورسعيد، أجرى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زيارة لكنائس المحافظة ووزع الهدايا على الإخوة الأقباط.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي، أعلن استمرار جولاته لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث قام أعضاء أمانة المنيا بتقديم التهاني لأسقف شرق المنيا وتوابعها، بالإضافة إلى زيارة هيئة مكتب التحالف الوطني بمحافظة المنيا لتقديم التهنئة لأسقف إبراشية أبوقرقاص وتوابعها.

كما قام أعضاء أمانة القليوبية بالتحالف الوطني بتقديم باقات الورود إلى القساوسة في كنائس المحافظة.