مئات الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم في كفر الشيخ

احتفل المئات من الإخوة الأقباط، بمحافظة كفر الشيخ، بأعياد الميلاد، بكنيسة العذراء مريم بحي «بسخا»، في كفر الشيخ، وسط فرحة وسعادة بالغة من الجميع.

تلاحم ومشاركة الأقباط والمسلمون بأعياد الميلاد

بينما شهدت احتفالات أعياد الميلاد المجيد، بكنيسة العذراء مريم، بكنيسة «سخا»، الأثرية، بمدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، مشاركة العديد من المسلمون للأخوة الأقباط بتلك الاحتفالات، التي بدورها تعبر عن تلاحم جميع فئات الوطن في مصرنا الغالية والحبيبة علي قلوبنا.

أجراس واحتفالات في ربوع كنائس كفر الشيخ

كما شهدت جميع الكنائس علي نطاق محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، احتفالات بأعياد الميلاد المجيد، ودق الأجراس، وتعليق الزينة، وسط فرحة عارمة للأطفال والكبار بقدوم الاحتفالات بأعياد الميلاد، معربين عن سعادتهم البالغة، كما أقيم القداس والصلوات داخل الكنائس، ابتهاجاً بأعياد الميلاد المجيدة.

كما شهدت الكنائس في كفر الشيخ، كردونات أمنية من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك مع احتفالات أعياد الميلاد اليوم، لتأمين القداس، والمواطنين بالاحتفال داخل الكنائس الكائنة بالمدن، والمراكز، والقري، على نطاق محافظة كفر الشيخ.