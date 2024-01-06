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بدء احتفالات أعياد الميلاد في فنادق الغردقة بمشاركة سياح من 24 جنسية

كتب:

شاذلى عبدالراضي
02:34 م | السبت 06 يناير 2024
احتفالات أعياد الميلاد بفنادق الغردقة

احتفالات أعياد الميلاد بفنادق الغردقة

بدأت احتفالات أعياد الميلاد المجيد في الفنادق السياحية على شواطئ الغردقة، اليوم، بمشاركة آلاف السياح الأجانب من 42 جنسية مختلفة حول العالم، على رأسهم دول أوروبا الشرقية، والتي توافدت بالآلاف على مدينة الغردقة عبر عشرات رحلات الطيران لقضا احتفالات أعياد الميلاد المجيد بالغردقة. 

احتفالات أعياد الميلاد المجيد 

وقال أبوبكر عبده، مدير أحد الفنادق السياحية في الغردقة، لـ«الوطن»، إنّ احتفالات السياح بدأت على شواطئ الغردقة بأعياد الميلاد المجيد بمشاركة فرق الأنيميشن، لافتا إلى أن الاحتفالات شملت برامج خاصة بأعياد الميلاد وستمتد حتى منتصف الليل. 

فنادق الغردقة تحتفل بعيد الميلاد المجيد

ومن جانبه أشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ سياح 42 جنسية أجنبية حول العالم تحتفل بأعياد الميلاد المجيد في الغردقة، مؤكدا أنّ أكثر السياح الأجانب تحتفل أعياد الميلاد ألمانيا، إضافة إلى دول أوروبا الشرقية. 

وأكد أنّ أكثر من 150 فندقا سياحيا في الغردقة، تحتفل بأعياد الميلاد وارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق تزامنًا مع توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة لقضاء احتفالات أعياد الميلاد بشواطئ الغردقة. 

 

 

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