جاليات أجنبية في احتفالات أعياد الميلاد بكنائس الغردقة (صور)

شهدت كنائس الغردقة حضورا كبيرا من المواطنين بينهم جاليات أجنبية من جنسيات مختلفة في احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

جاليات أجنبية بالغردقة في عيد الميلاد

كشف القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، لـ«الوطن» حضور جاليات أجنبية من جنسيات أوربية مختلفة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، مقدما الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ البحر الأحمر والقيادات الأمنية والتنفيذية بالبحر الأحمر على التهنئة بأعياد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد بالغردقة

وترأس القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة القديس يوسف بالغردقة.

وحرص مدير أمن البحر الأحمر، والسكرتير العام وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة على الحضور بكنيسة القديس يوسف، وتقديم التهاني والتبريكات.

احتفالات أعياد الميلاد المجيد

دقت أجراس كنائس الغردقة في السابعة والنصف معلنة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتزينت الكنائس بالأجراس والزينة وسط أجواء احتفالية، وشهدت مراسم القداس حضور كبير من المواطنين َمن الأجانب.