مبادرة «100 يوم صحة» تنظم فعاليات داخل كنائس شرم الشيخ بمناسبة أعياد الميلاد

تواصل مبادرة «100 يوم صحة» عملها من داخل كنيسة السمائيين بحي النور بمدينة شرم الشيخ، وكنيسة موسى النبي بمدينة طور سيناء، على مدار 3 أيام، بدءًا من 5 حتى 7 من يناير الجاري، تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد، مع توافد العشرات من المواطنين لتوقيع الكشف الطبي عليهم «قياس ضغط الدم و السكري والاعتلال الكلوي والكشف عن أورام الثدي».

قالت رضا محمود عبد العاطي، مشرفة تنظيم الأسرة والقائمة على العمل بالمبادرة، إن مبادرة 100 يوم صحة حققت على مدار 3 أيام نسبة توافد كبيرة من المواطنين، أثناء تواجدهم داخل الكنيسة على هامش أعياد الميلاد المجيد، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف المواطنين فوق سن 21 عاما.

100 يوم صحة في أعياد الميلاد المجيد

وقال دكتور عصام عبد المطلب، مدير إدارة شرم الشيخ الصحية، إن جرى إطلاق «100 يوم صحة» داخل الكنائس لمده ثلاثة أيام على هامش أعياد الميلاد المجيد، وحققت نسب إقبال عالية بالتزامن مع الأعياد والاحتفالات داخل الكنائس بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء.