المسيحيون بالمنصورة يحتفلون بعيد الميلاد.. صلوات في الكنائس و«بط» على الموائد

دقت أجراس كنيسة كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة، وتعالت الترانيم لتأدية صلاة قداس عيد الميلاد والتي ترأسها الأنبا صليب، القائم بأعمال أسقف المنصورة وتوابعها بالنيابة عن الراحل الأنبا داوود، وسط حالة من البهجة والسعادة ارتسمت على ملامح الزوار والمصلين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على الكنائس حاملين صورة السيد المسيح عليه السلام لتأدية الصلاة بكل محبة وطمأنينة، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط الكنائس.

طقوس المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الدقهلية

تحرص ماريا إلياس على أداء صلاة قداس عيد الميلاد في وقتها داخل الكنيسة، وبعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وكل عام تتناول الطعام عند والدة زوجها، حيث تعد لهم البط والدجاج وكل ما تشتهيه الأنفس. تقول لـ«الوطن»: «هذه طقوسنا، التهنئة والمباركة تبدأ من بيت حماتي أولا، وبعد ذلك نزور باقي الأقارب، ونخرج بعدها للتنزه في أي مكان به أجواء هادئة وممتعة».

وأضاف كيرلس إسحاق، مواطن بالدقهلية، «طقوسنا مشابهة كثيرا لطقوس المسلمين في الأعياد، حيث نقوم بتحضير كعك العيد، وهو من الأساسيات في منزلنا في كل عيد، لا غنى عنه، وشراء الحلوى والشيكولاتة وتوزيعها على الأقارب والأطفال والجيران، وزوجتي أعدت فتة باللحمة لأنني من عشاق هذه الوجبة وأتناولها كل عيد».

انتشار عناصر الشرطة النسائية في محيط الكنائس بالمنصورة

ودفعت مديرية أمن الدقهلية بعدد من سيارات الشرطة والمرور تجوب شوارع المنصورة لتأمين المواطنين وتيسير حركة المرور، والحد من الزحام والتكدس أثناء تأدية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، كما انتشرت عناصر الشرطة النسائية في محيط الكنائس لتفتيش السيدات قبل الدخول إلى الكنيسة ومساعدتهن في حال وجود أي مشكلة، ووضع البوابات الالكترونية والكردونات الأمنية محيط الكنائس لتأمين المصليين والزوار وحرصا على أمن وسلامة المواطنين.

رفع درجة الاستعداد في الدقهلية

وشدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان، على رفع درجة الاستعداد القصوى في أرجاء المحافظة وتشغيل غرفة الأزمات الرئيسية داخل ديوان المحافظة لمتابعة الأوضاع والتدخل السريع في حال وجود أي مشكلة طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتلبية كافة احتياجات المواطنين.