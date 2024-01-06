أقباط أسيوط يؤدون صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بالكنائس

بدأ أقباط محافظة أسيوط، مراسم وطقوس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس وأديرة وإيبراشيات قري ومراكز المحافظة، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

الأقباط يتوافدون على الكنائس والأديرة

توافد الآلاف من الأقباط على الكنائس والأديرة والإيبراشيات، منذ مساء اليوم السبت، للمشاركة في صلاة قداس عيد الميلاد المجيد وسط تنظيم على البوابات من القائمين على الكنيسة، من خدام وشماسين، وسط ترديد الترانيم والطقوس الخاصة بصلاة عيد الميلاد المجيد.

ترأس الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، صلاة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بمدينة أسيوط، وأدي الأب الفوانس مرزوق، راعي كنيسة جروحات القديس فرنسيس سانت تريزا بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط، صلاة القداس بالكنيسة وسط حضور كبير للأقباط.

وشددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من تواجدها بمحيط الكنائس، ونشر الحواجز الحديدية وبوابات التفتيش لتأمين صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، بمختلف قري ومراكز المحافظة.

وواصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، زيارة الكنائس والمطرانيات؛ لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمختلف قري ومراكز المحافظة.