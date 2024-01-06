محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار مرقص ببورفؤاد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار مرقص ببورفؤاد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفواد ولفيف من الأجهزة التنفيذية والدينية.

وهنأ محافظ بورسعيد، الأخوة الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أنّ هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها، فالشعب المصري نسيج واحد.

وحدة الصف والنسيج الوطني

وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيسة مار مرقص ببورفؤاد، إذ كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، أنّ مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم.

وأشار إلى أن مصر تزداد صلابة بقوة شعبها، فالنسيج المصري نسيج قبطي إسلامي فرعوني، لن يقدر أحد عليه سوى الله تعالى، مضيفا: «هذا عيد لكل المصريين»، وتطرق للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة، وبورسعيد بصفة خاصة، في عهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، متمنيًا لمصر مزيدًا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.

استكمال مسيرة التنمية

وأضاف محافظ بورسعيد، أنّ روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري، تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أنّ المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأنّ مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب في مواجهة التحديات كافة لاستكمال مسيرة التنمية.