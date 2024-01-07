احذر.. الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر يعرضك لـ5 أمراض خطيرة

كشفت دراسة صينية عن ضرر جديد لتناول الأطعمة عالية السكر، إذ بينت نتائجها أن الأفراد الذين يتناولون أغذية غنية بالسكريات أكثر عرضة بنسبة 39 % للإصابة بتجمع الحصوات في الكلى، مقارنة بالذين تناولوا كميات أقل من السكر، وفقًا لما نشرته مجلة Frontiers in Nutrition.

ووجد باحثون أمريكيون أيضًا، أنه من بين أكثر من 28000 شخص بالغ، كان الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكريات في نظامهم الغذائي، أكثر عُرضة للإصابة بحصوات الكلى.

قلة كفاءة جهاز المناعة

وفي إطار هذا، اعتبرت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، السكر الأبيض مصدر أساسي للطاقة، إلا أن تضمين كميات كبيرة منه في الوجبات الغذائية يسبب الكثير من الأضرار والمخاطر الصحية، أبرزها تراكم الدهون في أجزاء مٌتفرقة في الجسم والإصابة بالسمنة، كما يتسبب في إضعاف كفاءة الجهاز المناعي بما يجعل الشخص عًرضة للإصابة بالفيروسات والأوبئة بسهولة.

خطورة الإصابة بأمراض الكبد

وأضافت «شعير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تناول الأطعمة عالية السكر يزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكبد، كما يُؤثر الإفراط في تناول السكر بشكل سلبي على صحة الدماغ من خلال زيادة هرمونات السعادة وخفضها بشكل مٌفاجئ، ما يسبب الاكتئاب والحزن: «السكر مهم جدًا للجسم ولكن لازم تناوله باعتدال بحيث لا يزيد الشخص عن تناول معلقتين منه في اليوم».

ووفقا لموقع health.harvard يوجد السكر الطبيعي في الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان، ويعتبر تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر الطبيعي أمر جيد، لأن الجسم يهضم هذه الأطعمة ببطء، ويوفر السكر فيها مصدرًا ثابتًا لطاقة الخلايا.