أخصائية تغذية علاجية: أي حلوى تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات تضر بالصحة

حذرت الدكتورة مها خليفة أخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة من تناول الحلوى التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.

حلوى المولد

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة خلال مداخلة هاتفية على قناة «الناس»، قائلًا: «إن الفكرة أننا دائمًا في أي موسم نحتفل عن طريق عمل الأكل، والمشكلة في حلوى المولد أنها تعتمد على السكريات العالية واستخدام السكر إذ أنها مضرة».

كما نصحت بتناول أقل الأنواع ضررًا المعمولة ومنها المكسرات وهي الفولية والسمسية والمكسرات والبندقية.

وتابعت: «أما عن خطوة السكر العالي بيخلي الناس اللي عندها سكر ميقدروش يكون فيه سيطرة كاملة على السكر، كما أن الخطورة على الأطفال في التسوس، ونصحت بشرب المياه طوال اليوم وتناول الكثير من الخضروات وعدم تناول الكثير من الفاكهة والتقليل من تناول الخبز والأرز».

ينصح بتناول منتجات عالية السكر قبل ممارسة الرياضة

واستكملت: «قبل ممارسة الرياضة ينصح بتناول منتجات عالية السكر لإعطاء طاقة أثناء التمرين».