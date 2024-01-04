تطعيم العاملين بالمنشأت السياحية بجنوب سيناء ضد التهاب الكبد الوبائي

أعلن الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء اليوم الخميس انطلاق حملة التطعيم بالفنادق والمنشآت السياحية بالمحافظة ضد الالتهاب الكبدي لفيروس A.

وبدأت الفعاليات اليوم بتطعيم العاملين ببعض الفنادق بمدينة شرم الشيخ بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور هيثم الشهاب وكيل مديرية الطب الوقائي بمحافظة جنوب سيناء.

حملة تطعيم تستهدف 12000 من العاملين كمرحلة أولى

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تخصيص فرق طبية مدربة لتطعيم العاملين، حيث من المقرر تطعيم ما يزيد عن 12 ألف من العاملين كمرحلة أولى لتحصينهم ضد الإصابة بالالتهاب الكبدي A، مؤكدا أن حملة التطعيم تشمل العاملين بباقي المدن السياحية بالمحافظة، مثل دهب ونويبع وكاترين وطابا ورأس سدر وطور سيناء.

الفئة المستهدفة بالتطعيم

الجدير بالذكر أن التطعيمات ضد الإصابة بالتهابات الكبد الوبائي، تضمن الأشخاص البالغين الأكثر عرضة للإصابة مثل المسافرين إلى مناطق ينتشر فيها الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي.