إشادات بأداء حسن أبو الروس في مسلسل حالة خاصة: «نجح في استفزازنا»

«نجح في استفزازانا» من أبرز الإشادات التي نالها الفنان الشاب حسن أبو الروس بعد دوره في مسلسل «حالة خاصة»؛ الذي عرضت منه أول حلقتين الأسبوع الماضي على «watch it»، إذ أن المسلسل مكوّن من 10 حلقات وتعرض حلقتان منه كل يوم أربعاء.

واقتبس رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الجمل التي جاءت على لسان حسن أبو الروس في مسلسل «حالة خاصة»، كما مازحه أحدهم قائلًا: «مش كفايا الواد عنده توحد بتسرق فكرته كمان»، في إشارة إلى طه دسوقي وما حدث خلال سير أحداث المسلسل.

إشادات الجمهور بأداء أبو الروس

وشارك حسن أبو الروس جمهوره صور من كواليس شخصيته في مسلسل «حالة خاصة» عبر حسابة على «إنستجرام» لتنهال عليه تعليقات الجمهور، وأبرزها: «مبسوط إنهم في المسلسل حشروا الشخصية دي لأنها موجودة في حياتنا الحقيقة وبتنغص علينا حياتنا وبتسرق أفكارنا وكلامها سم زي المسلسل كدة بالظبط»، «شخصية مستفزة أوي بجد، «شخصية حشرية بطريقة مش طبيعية»، «شخصية مستفزة جدًا تحرق الدم وأغلب اللي حوالينا كدة للأسف»، «حسن عبدالروس قدم الشخصية بطريقة رائعة فقد نجح في استفزازانا».

أبطال مسلسل «حالة خاصة»

يشارك في بطولة مسلسل «حالة خاصة » عددًا من نجوم الفن أبرزهم طه دسوقي، وغادة عادل، وأحمد طارق، وهاجر السراج، وحسن أبوالروس، ووئام مجدي، وأحمد الأزعر، وعلي السباعي، ولينا إيهاب، والطفل آدم وهدان وأدهم النحاس، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.