فيديو يوثق إنقاذ خيول من مياه الفيضانات في بريطانيا.. أحدثت دمار شامل

كوراث طبيعية وفيضانات شهدتها دول العالم منذ بداية عام 2024، كان آخرها فيضانات بريطانيا التي سببت دمارا شاملا، سواء في المنازل والشوارع، إذ أثارت حالة من الرعب والفزع، سيطرت على سكان بعض المناطق في المملكة المتحدة البريطانية.

إنقاذ خيول من الفيضانات

مشاهد مأساوية وثقها سكان بعض المناطق في المملكة المتحدة البريطانية، كشف مدى الدمار الذي خلفته الفيضانات، إذ غمرت مزارع الخيول في مدينة ليسترشاير البريطانية، الأمر الذي جعل فرق الإنقاذ تضطر لاستخدام القوارب لسحبها.

وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ الخيول من الفيضانات في بريطانيا التي سببت دمارا شاملا بعد حدوثها ما أدى إلى وجود حالة من القلق، إذ أدت العواصف المتعاقبة إلى فيضانات الأنهار الرئيسية وغرق مساحات واسعة في بريطانيا، حيث أعلنت شركات السفر عن اضطرابات خطيرة وتضرر حوالي ألف منزل، نتيجة التأثير القوي الذي تسببت به العاصفة «هينك»، ودمرت المنازل وأغرقتها، كما خلفت ورائها ضحايا.

هناك مئات التحذيرات من الفيضانات قائمة، حيث واجه العديد من الركاب اضطرابًا في السفر بعد هطول أمطار غزيرة في أجزاء من المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي وغرقت المياه المنازل في جميع أنحاء منطقة ميدلاندز، وأيضا غمرت المياه أجزاء من جنوب إنجلترا بما في ذلك مدينة جلوسيسترشاير.

العاصفة هينك في الدول الأوروبية

العاصفة «هينك» هى سبب الدمار الذي تشهده العديد من الدول الأوربية، إذ توقف شبه كامل في الحياة اليومية، نتيجة تعطل حركة الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، وتعليق التعليم في بعض المناطق، وصاحبها رياح شديدة وسيول التي تسبب في وفاة المواطنين.