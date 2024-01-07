عاجل.. رسالة غامضة من محمد صلاح: كانوا عاوزينك تبقى تقليدي زيهم

وجه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول رسالة غامضة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا وخوض اليوم مباراة هامة في البروفة الأخيرة استعدادًا لكان كوت ديفوار.

ونشر محمد صلاح صورة من صفحات أحد الكٌتب التي كان مكتوب بها بعض الكلمات الغامضة وكان أهمها «كانوا عاوزينك تبقى تقليدي زيهم» و «لا يرد القضاء إلا الدعاء» وبعض الأمور الخاصة بحياة الأشخاص التي تسعى للنجاح في مسيرتها، خاصة وأنه يحرص على قراءة الكٌتب من الحين للآخر.

وكان محمد صلاح انضم لتدريبات المنتخب الوطني منذ يومان فقط خاصة وأنه لم يحضر التدريبات الأولى بسبب خوضه مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والتي شهدت تسجيله هدفين وصناعة آخر.

محمد صلاح يحمل آمال المصريين في أمم أفريقيا

ويحمل محمد صلاح رفقة زملائه من اللاعبين آمال المصريين في بطولة أمم أفريقيا حيث يطمح الجيل الحالي في تحقيق أول بطولة أفريقية رفقة المنتخب الوطني، وبالتحديد محمد صلاح لديه آمال كبيرة لتحقيق بطولته الأولى بعد مساهمته رفقة زملائه من اللاعبين في تأهل الفراعنة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018.

وكان محمد صلاح قريب من التتويج ببطولة أمم أفريقيا خلال النسخة الأخيرة والتي أقيمت في دولة الكاميرون بعد الإطاحة بالدولة المستضيفة إلا أنه خسر مع رفاقة بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي.