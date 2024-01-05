رئيس «شباب النواب» خلال زيارته لمعسكر منتخب مصر: كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه

حرص الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على زيارة معسكر المنتخب القومي لكرة القدم، المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للشد من أزرهم قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي

وأكد الدكتور محمود حسين، في بيان على هامش الزيارة، أن جميع أعضاء البرلمان المصري حريصون على تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم، بالفوز بالبطولة الأفريقية.

ونقل رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، تحيات ودعم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب للاعبي المنتخب القومي، مؤكدا أن لجنة الشباب باعتبارها ممثل الشعب المصري المحب لكرة القدم حريصة على تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وتابع: المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة، وكلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الإفريقي من داخل أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالمنشآت الرياضة التي أقامتها الدولة في العاصمة الادارية الجديدة، مؤكدا أن استاد مصر إنجاز كبير وفخر للرياضة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا غير مسبوق بالرياضة والرياضيين، وهذا ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية غير المسبوقة سواء على مستوى المنافسات الدولية أو المنشآت الرياضية المصرية.

شهدت التدريبات تواجد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، وحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ودينا رفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والنائب أحمد دياب.