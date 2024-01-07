عاجل.. كواليس حوار الرئيس السيسي مع محمود كهربا أثناء زيارة معسكر منتخب مصر

توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد زيارته اليوم لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل خوض غمار كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وعن حوار الرئيس مع كهربا، أوضح وزير الرياضة: «الرئيس بعد أن صافح كل اللاعبين والجهاز الفني والعاملين، أتى كهربا وقال للرئيس وهو مصافحا إياه: أنا كهربا، ليرد عليه: أعرفك».

وزير الرياضة: تشرفنا بزيارة رئيس الجمهورية أمس

وقال «صبحي» في تصريحات تليفزيونية: «تشرفنا بزيارة رئيس الجمهورية أمس، والتي باتت من الإنجازات الكبيرة في الفترة الحالية»، موضحا أن الرئيس زار مدينة مصر الأولمبية، ونحن في حلم على المستوى الرياضي».

وأضاف وزير الرياضة: «الرئيس دائمًا ما يؤكد أن الرياضي المصري يجب أن يكون مميزًا، وأن عليه بذل المزيد من الجهد، ومحمد صلاح قال: (إن كل الإمكانيات متاحة أمامنا)، وهذا واجبنا أن نوفر المناخ المناسب، والباقي جهدهم».

وتابع: «الرئيس لديه توجه البحث عن المواهب وتطويرها، لإيجاد أكثر من محمد صلاح، والدولة قدمت العديد من الخطط مثل كابيتانو مصر».

وأشار الوزير إلى أن «محمد صلاح قال إن المنتخب قدم ما لديه في النسخة الماضية، لكن التوفيق لم يكن حليفا لهم، وأنا أرى ذلك أيضا، ووفرنا كل شيء للاعبين وللمنتخب الأولمبي».

واستطرد: «محمد صلاح أهدى الرئيس قميصا، جرى التوقيع عليه من جميع اللاعبين، وهذه لفتة طيبة للغاية من اللاعبين، نحو القيادة السياسية، والرئيس يعرف جميع اللاعبين».

وفيما يتعلق بكلمات محمد صلاح للرئيس السيسي، قال الدكتور أشرف صبحي: «محمد صلاح رجل وطني، ونقل للرئيس كلمة من اللاعبين، وأكد استعداد جميع اللاعبين لبذل أقصى جهد والتتويج باللقب»

وأوضح أن المدينة الرياضية تقارب مساحتها 5 ملايين متر مربع، مؤكدا: «هذه نقلة تنمية كبيرة، والمدينة انتهت قبل الأزمة الاقتصادية، وقيمتها الآن عالية جدا».