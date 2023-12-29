عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك بطلب رسمي جديد.. هل يتنازل الأبيض؟

كشفت مصادر مطلعة عن طلب جديد لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، من نادي الزمالك، هو التنازل عن الـ5% فوائد في الغرامة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال مصدر ضمن الأشخاص الوسيطة في الأزمة الحالية بين الطرفين، لـ«الوطن سبورت»، إن الأيام الماضية شهدت طلبا رسميا من جانب محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لنادي الزمالك، بالتنازل عن الـ5% فوائد في الغرامة، التي تبدأ من عام 2019، وقد تتسبب في دفع اللاعب مبلغ يتخطى الـ20 مليون جنيه.

الزمالك لم يرد على طلب اللاعب وأكد المصدر أن نادي الزمالك لم يرد على اللاعب بشأن هذا الطلب؛ لأنه يدرس القضية بشكل كامل، من أجل حسم قراره الأخير، خاصة أنه يريد تحصيل غرامة كهربا في أسرع وقت، لإنهاء بعض الأزمات، ما دفع محامي كهربا لاستغلال هذا الأمر، بعرض دفع الغرامة كاملة، مقابل الاستغناء عن الـ5% فوائد.

وفي الوقت الحالي ينتظر مسؤولو نادي الزمالك ومحمود عبدالمنعم كهربا، تحديد المحكمة الدولية الرياضية، جلسة استماع قد تكون الأخيرة، قبل إسدال الستار على هذه الأزمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد فرض غرامة لصالح الزمالك على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قيمتها مليوني دولار بجانب 5% قيمة فائدة سنوية من عام 2019 بسبب تركه الزمالك والانضمام لصفوف أفيش البرتغالي.