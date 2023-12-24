عاجل.. كهربا يتهرب من غرامة الزمالك.. ومفاجأة جديدة بسبب الاعتزال

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الدولية تطورات أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، والتي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على لاعب المارد الأحمر لصالح نادي الزمالك وتبلغ قيمتها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد، بسبب فسخ تعاقد مهاجم «الأحمر» من جانب واحد عام 2019، مشددًا على أن اللاعب لن يكون له حق ممارسة التدريب بعد الاعتزال إذا لم يسدد الغرامة للنادي الأبيض.

كهربا مهدد بالحرمان من التدريب بعد الاعتزال

وقال العمايرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «جلسة استماع كهربا، في أزمة غرامة الزمالك لم تحددها المحكمة الرياضية خلال 25 ديسمبر الجاري، وهو ما يعني أن الجلسة لن تحدد إلا خلال شهر مايو المقبل لوجود قضايا عديدة أخرى».

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