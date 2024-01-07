عاجل.. أبوعلي يٌهدد خماسي الأهلي.. الفلسطيني يطيح برباعي الفريق من تشكيل كولر

أصبح وسام أبوعلي لاعب فريق سيريوس السويدى خطر يهدد خماسي النادي الأهلي كل من الفرنسي أنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر بعد اتمام المارد الأحمر اتفاقه مع مسؤولي النادي السويدي لضم اللاعب.

وسام أبوعلي يلعب مهاجم صريح ليتأكد عدم مشاركة الفرنسي أنتوني موديست أساسيًَا وفي حال نجح اللاعب في التألق والحصول على ثقة كولر لن يتواجد موديست بالتشكيل الأساسي وكذلك الاحتياطي، فيما سيعود كهربا لمركز الجناح الأيسر بعد تواجد أبوعلي في قلب الهجوم ليطيح كهربا بحسين الشحات من مركز الجناح لتصبح مشاركة الأخير كبديل لمحمود عبدالمنعم كهربا.

فيما تعتبر مشاركة طاهر محمد طاهر أصبحت ضئيلة جدًا في ظل المنافسة الشرسة والقوية بين كهربا وحسين الشحات على التواجد بمركز الجناح الأيسر، أما عن مشاركة أحمد عبدالقادر والذي أصبح خارج حسابات كولر منذ وقت بعيد أصبحت منعدمة في حال استمر خلال شهر يناير في ظل عدم تلقيه أي عروض خارجية حتى الآن حسب مصدر داخل النادي الأهلي.

فرصة ذهبية للأهلي من وسام أبوعلي

وبمجرد ارتداء وسام أبو علي قميص الأهلي، فإن المارد الأحمر سيكون لديه إمكانية للتوقيع مع لاعب أجنبي آخر، لاسيما أنه سيسجل لاعب سيريس السويدي الحالي على أنه فلسطيني، لذلك لن يحتسب ضمن اللاعبين الأجانب في قائمة المارد الأحمر، وفقًا للائحة اتحاد الكرة الخاصة بانتقالات اللاعبين.

وسيكون النادي الأهلي أمام فرصة قوية للظفر بلاعب أجنبي آخر، في الميركاتو الشتوي الحالي، خاصة مع اقتراب المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأحمر، من الرحيل في فترة الانتقالات الحالية للدوري القطري، لذلك سيكون أمام «كولر» فرصة ذهبية لضم مهاجم أجنبي آخر للفريق «ذو ثقل».