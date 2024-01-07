قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها.. وسقوط شهداء في الضفة وغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، من قصف لتجمعات الفلسطينيين جنوب مدينة جنين، واستهداف منازل ومدارس في قطاع غزة.

وفجر اليوم استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين قرب دوار الشهداء جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، وتحليق طائرات استطلاع ومسيرات في سماء المدينة والمخيم، كما أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية في حي الجابريات.

وفجر اليوم، أصيب شاب فلسطيني «21 عاما»، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، قرب دوار دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل جنود الاحتلال الاسرائيلي، فتاة خلال اقتحامها مدينة نابلس.

استشهاد نحو 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين في غزة

وفي وقت سابق، استشهد نحو 16 فلسطينيا بينهم سيدة، وأُصيب 50 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس، ومدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مخيم المغازي وسط القطاع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».