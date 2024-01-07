فيضانات إنجلترا تغرق 1800 منزل.. والأمطار تهدد أستراليا

أصدرَت وكالة البيئة البريطانية، صباح اليوم، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، و207 إنذارات بالفيضانات خلال الخمسة أيام المقبلة وسط ارتفاع منسوب الأنهار في إنجلترا.

فيضانات تغمر 1800 منزل في انجلترا

وقالت الوكالة، إنَّ الفيضانات غمرت أكثر من 1800 مبنى بعد طقس ممطر لفترة طويلة وهطول أمطار غزيرة، ومن المرجح أنَّ يستمر تأثير ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام المقبلة، خاصة حول أنهار «ترينت وسيفيرن والتيمز».

وأضافت الوكالة، أنَّه من المتوقع حدوث اضطراب في السفر خلال الساعات القليلة المقبلة، وجريان السيول في جنوب إنجلترا ويوركشاير وهامبر، إذ أنَّه من المقرر إغلاق الخط بين بريستول باركواي وسويندون اليوم الأحد والاثنين بالقرب من تشيبينج سودبيري في جنوب جلوسيسترشاير.

وبحسب صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، قالت مديرة مهام الفيضانات في وكالة البيئة، كاثرين سميث: «لا يزال من المتوقع حدوث تأثيرات كبيرة لفيضانات الأنهار خلال الأيام القليلة المقبلة عبر أجزاء من نهر التايمز في أوكسفوردشاير وكذلك نهر ترينت بالقرب من نوتنجهام، ونهر سيفيرن، بما في ذلك نهر التايمز».

وأكّدت الحكومة البريطانية، أمس السبت، أنَّ المجتمعات المتضررة من الفيضانات يمكنها التقدم بطلب للحصول على تمويل لمساعدتهم في مواجهة التحديات الشديدة الناجمة عن الأمطار والرياح الشديدة، إذ قال وزير المجتمعات المحلية مايكل جوف ووزير البيئة ستيف باركلي إنَّ الدعم المالي متاح للمناطق المؤهلة في إنجلترا التي تعاني من فيضانات محلية استثنائية في الفترة من 2 إلى 8 يناير.

تحذيرات من هطول الأمطار وفيضانات مفاجئة في أستراليا

وفي أستراليا، حذر مكتب الأرصاد الجوية «BOM» من أنَّ بعض المناطق في ولاية فيكتوريا قد تتعرض لهطول أمطار غزيرة تصل إلى 100 ملم، بالإضافة إلى العواصف الرعدية لمنطقة ويميرا وأجزاء من مالي، بما في ذلك هورشام وستاويل وأوين وماريبورو، وفقًا لشبكة «أي بي سي نيوز» الأمريكية.

ودعت الأرصاد الجوية الأسترالية، إلى ضرورة مراقبة الفيضانات لمعظم الأنهار في شمال فيكتوريا وحول ملبورن، متوقعة حدوث فيضانات مفاجئة على الولاية من بعد ظهر اليوم وحتى غدًا الاثنين.