«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل عن مستجدات التقدم في معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة -العلمين - مطروح» في المسافة من محطة السخنة وحتى محطة نجيب، لافتة إلى أنّ التقدم في معدلات تنفيذ وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول نحو 6 كيلومترات، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة، والتقدم في معدلات تشطيبات محطة السخنة، التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط.

القطار الكهربائي السريع

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، تقدم أعمال نهو الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة والمخطط التجاري بالمحطة «فندق - محلات تجارية» لزيادة العوائد الاستثمارية للمشروع، وتنفيذ خط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي والوصول إلى صالات التذاكر وحتى التنقل بين الأرصفة.

ولفتت إلى تقدم أعمال تنفيذ مسار المشروع والأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول، حيث جرى الانتهاء من عدد من كباري المسار مثل «كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول – كوبري خدمة المحاجر»، وجار الانتهاء من كوبري الأوتوستراد «كوبري مسار» ويتقدم العمل في كوبري مسار خور مايو ، كما تم الانتهاء من كوبري السيارات بكم 4.5 (القطامية /السخنة).

محطة سفنكس

وأشارت إلى تسليم من المسار لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) 90 كيلومترا من السخنة حتى كوبري خور مايو بعد محطة نجيب، و44 كيلومترا «من غرب النيل حتى طريق الفيوم ومن بعد محطة سفنكس حتى مدينة السادات ومن مدينة وادي النطرون حتى طريق وادي النطرون / العلمين» لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وجار تسليم 40 كيلومترا أخرى من المسار من العلمين باتجاه فوكه إلى تحالف «سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب».

وأكدت الوزارة تقدم التشطيبات الخاصة بالمحطة المركزية بالعاصمة الادارية وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من مليون و100 ألف متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، والتشطيبات النهائية للمحطة وجاهزية الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل.

وأشارت إلى تفاصيل مخطط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة الأربعة للمحطة وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، إضافة إلى خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لجميع المساحات بالمحطة.