متحور كورونا الجديد يثير ذعر الأمريكيين.. وتوقعات بإصابة مليوني شخص خلال يوم

في الوقت الذي يحتفل الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الميلاد المجيد، سلطت الصحف الأمريكية الضوء على ما يسببه متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، اعتمادا على بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إذ وصفت هذه الطفرة بأنها ثاني أكبر موجة كوفيد في تاريخ الولايات المتحدة - بعد موجة أوميكرون من أواخر عام 2021 إلى أوائل 2022، والتي أصابت عددًا أكبر من الأشخاص حتى في الأيام الأولى للوباء.

موجة متحور كورونا في أمريكا

وبحسب ما ذكرته صحيفة today الأمريكي، هناك توقعات أن ما يصل إلى 1 من كل 3 أشخاص في الولايات المتحدة يمكن أن يصاب بفيروس كورونا خلال أشهر الذروة للموجة الحالية، وقد يصاب ما يصل إلى مليوني شخص في يوم واحد، بحسب بيانات نشرها لاكي تران، دكتوراه في مجال التواصل العلمي في مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا، اعتمادا على معلومات من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

وأكد «تران» أن الولايات المتحدة حاليا في منتصف موجة كوفيد، مشيرا إلى رسم بياني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والذي يظهر اتجاهات فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي، حيث أن معدل النشاط الفيروسي البالغ 11.23 اعتبارًا من الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر 2023 أعلى من أي شيء شوهد منذ يناير 2022، منذ يناير 2022.

المتحور الجديد الأكثر انتشارا

ويقول المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض، توم سكينر، إن فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي حاليًا بمستويات عالية جدًا في جميع أنحاء البلاد، وتبدو بيانات مياه الصرف الصحي مشابهة جدًا للعام الماضي، سواء من حيث المستويات أو التوقيت.

وتابع: «في العام الماضي، حدثت ذروة الإصابات في أواخر ديسمبر وأوائل يناير، نرى أدلة مبكرة على نفس التوقيت هذا العام، لكننا سنواصل المراقبة عن كثب. هناك بعض الأدلة المبكرة على أن مستويات كوفيد-19 قد تنخفض، لا سيما في الشمال الشرقي والغرب الأوسط».

وأكد المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض أن المتحور الجديد لكورونا الأكثر اكتشافًا في مياه الصرف الصحي، ويعد مسؤولاً عن أكثر من 61% من الحالات في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2024، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.