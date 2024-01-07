تتناوله يوميا.. طعام يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

يبدو أن الجميع لن يكون في منأي عن خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع وجود عوامل عدة تؤدي إلى الإصابة بالوباء، الذي عاد لينتشر من جديد، على شكل متحور، ويصيب مناطق متفرقة في الجسد، لكنه أيضا يتأثر تلك المرة بالنظام الغذائي ومدى جودة الطعام الذي تتناوله يوميا.

دراسة تكشف علاقة الدهون بزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا

من المتعارف عليه أن الدهون، وخاصة الزيوت، تعد عنصرا أساسيا في كل وجبة مصرية، لتأتي المفاجأة من دراسة جديدة، تكشف أن الدهون تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارها تخلق بيئة خصبة لتكاثر الفيروس وانتشاره في الجسم.

وأجرى الدراسة فريق من الباحثين في جامعة «إمبريال كوليدج لندن» بالمملكة المتحدة، ونشروا نتائجها في مجلة «Scientific Report»، مؤكدين أن الدهون تزيد من نسبة الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير؛ إذ تزيد من قدرة الفيروس على الارتباط بالخلايا البشرية، ما يجعله أكثر مقاومة لجهاز المناعة.

«هذا يدعم أهمية الحفاظ على وزن صحي للحماية من الإصابة بالمرض».. هكذا قال ألكسندر شيفر، الطيبيب في جامعة «إمبريال كوليدج لندن»، صاحب الدراسة التي تشير نتائجها إلى وجود صلة بين الدهون والإصابة بالفيروس، بعدما فحص الباحثون عينات من الدهون من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، ووجدوا أن هذه العينات تحتوي على نسبة أعلى للمستقبلات التي يستخدمها الفيروس للدخول إلى الخلايا البشرية.

وضمن الأدلة التي استندت عليها الدراسة أيضا، كانت أن الدهون تزيد من إنتاج أحد أنواع البروتين الذي يلعب دورا في زيادة الالتهابات، التي تعد أحد الأعراض الرئيسية لمرض كوفيد-19، لذلك كان ملخص الدراسة أن الدهون تخلق بيئة خصبة لتكاثر فيروس كورونا وانتشاره في الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالمرض.

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