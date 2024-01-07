أبرز 5 أسواق إفريقية استقبلت صادرات مصرية في الربع الأول من 2023

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدولة تولي أهمية قصوى لملف التصدير، ويأتي على رأس أولويات خطط عملها، وفي ضوء ذلك عملت الدولة على مدار السنوات الماضية، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

أوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية باعتبارها واعدة ويمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة فيها خلال المرحلة المقبلة، لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.

خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية

أضاف أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بحلول عام 2025؛ لتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية

لفت المركز إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، في 29 نوفمبر 2021، التي تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، مشيرا إلى أن للاستراتيجية ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى (يناير - ديسمبر) 2022، تتضمن 10 دول.

- المرحلة الثانية (يناير 2023 - يونيو 2024)، تتضمن 8 دول.

- المرحلة الثالثة (يوليو 2024 - ديسمبر 2025)، تتضمن من 7 إلى 12 دولة.

أبرز 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2023

أشار المركز إلى أن «ليبيا، السودان، الجزائر، المغرب وتونس»، أبرز 5 أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2023، بحجم صادرات كالتالي:

- ليبيا 317 مليون دولار.

- السودان 226 مليون دولار.

- الجزائر 217 مليون دولار.

- المغرب 191 مليون دولار.

- تونس 86 مليون دولار.