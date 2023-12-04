«الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي».. ورشة عمل بمنتدى شباب العالم

عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة بعنوان «الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي»، لمناقشة آثار الحرب على التنمية الاقتصادية وتبعاتها من الخسارة الفورية للأرواح والممتلكات.

وتضمنت نقاشات الشباب المشاركين ردود فعل إيجابية حول محاور ورشة العمل، والتي دارت حول التأثير المدمر للحرب على البنية التحتية الاقتصادية، وتحويل الموارد من الأنشطة الإنتاجية إلى المجهود الحربي وإتاحة النمو والابتكار.

وتستهدف ورشة العمل الارتقاء بمستوى وعي الشباب بشأن الآثار السلبية للحروب على النمو الاقتصادي، وتشجيعهم على التفكير النقدي والحوار حول استراتيجيات تعزيز السلام والتنمية الاقتصادية.

وأثناء مشاركة المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، تم تسليط الضوء على التحديات التي واجهتها العديد من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط نتيجة الحروب، والصعوبات التي تعيق عمليات إعادة الإعمار في مناطق الصراع.

من جانبها، سلطت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، الضوء حول أهمية التوسع في بناء المدن المرنة أو المستدامة لقدرتها على الاستجابة للصدمات والتعافي منها بسرعة، والتكيف في وجه الكوارث والضغوط اعتمادًا على الابتكار

وخلال ورشة العمل تم طرح فكرة لمبادرة جديدة بعنوان National International Lab، وهو كيان لا يتدخل في أي صراعات، ويضم متخصصين في مجال إحلال السلام.

تأتي مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» باعتبارها تجسيدا للأهمية الكبيرة التي يوليها منتدى شباب العالم لدور الشباب في دعم السلام العالمي وتأكيدًا على ضرورة حصول السلام على مكانته اللائقة وانتهاء الحروب.

يُذكر أنه منذ انطلاقه في عام 2017، سعى منتدى شباب العالم، الذي احتضنته مصر، إلى نشر رسالة سلام عالمية، عبر نسخه الأربع الماضية، ناقش المنتدى قضايا عالمية متنوعة، مقترحًا توصيات ومنفذًا مبادرات ومشروعات مؤثرة، بالإضافة إلى اعتراف لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لبحث قضايا الشباب.