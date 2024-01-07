بطاقة حمراء دائرية لطرد اللاعبين في ملاعب أوروبا.. ماذا تعني؟

لاشك أن لحظة إشهار البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب، تكون الأسوأ بالنسبة له، إذ تحرمه من استكمال اللقاء أو الظهور في المباراة التي تليها، لذلك يرافقها دائمًا حالة من الجدل، لكن تلك المرة حالة الجدل كانت بسبب شكل البطاقة التي أشهرها حكم لقاء برينتفورد وولفرهامبتون، في وجه جواو جوميز خلال مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، شهدتها مباراة برينتفورد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان بطلها الحكم توني هارينجتون، الذي أشهر بطاقة حمراء دائرية ضد البرازيلي جواو جوميز لاعب ولفرهامبتون، بعد 9 دقائق فقط من صافرة انطلاق المباراة.

ما البطاقة الحمراء الدائرية وسر ظهورها في المباراة؟

البطاقة الحمراء الدائرية هي بطاقة حمراء رسمية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهي تُستخدم في حالة طرد اللاعب بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنذار سابق، ولم يكن شكلها من أجل الاختلاف فقط، بل جاء الاختلاف في الشكل عن البطاقة الحمراء التقليدية، والتي تكون على شكل مستطيل، في أنها تتميز بشكلها الدائري، والذي يساعد الحكم في سحب البطاقة بسرعة حيث يخبره الشكل بأي بطاقة يجب أن يسحبها.

بحسب العديد من الصحف والتقارير الإنجليزية، قرار طرد جواو جوميز كان صحيحًا، إذ تدخل بشكل عنيف على لاعب برينتفورد، مات ريكتس، ما بدوره أدى إلى إصابة الأخير بكسر في الأنف، لذلك اعتبر الحكم أن تدخل جوميز كان متعمدًا.

ورغم الأذى الذي لحق باللاعب الذي تدخل عليه جوميز، إلا أن القرار أثار جدلا كبيرًا بين الجماهير، إذ رأى البعض أن الحكم كان قاسيًا في قراره، وأن البطاقة الحمراء المباشرة كانت عقوبة قاسية على جوميز، خاصة وأن الحادثة كانت في بداية المباراة.

بينما رأى البعض الآخر أن الحكم كان محقًا في قراره، خاصة تدخل جوميز كان خطيرًا للغاية، وكان من الممكن أن يتسبب في إصابة ريكتس بإصابة أكثر خطورة.

وعن سر ظهور البطاقة الدائرية، فإن البطاقة الحمراء الدائرية هي بطاقة رسمية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهي تُستخدم في حالة طرد اللاعب بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنذار سابق.