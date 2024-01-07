5 أيام تحت أنقاض.. حكاية مسنة نجت بأعجوبة من زلزال اليابان

فرص البقاء على قيد الحياة تتضاءل بعد مرور 72 ساعة على العالقين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان، الذي وصل شدته نحو 7.6 درجة على مقياس ريختر، إلا أنّ مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا ظلت تعافر نحو 5 أيام من أجل البقاء على قيد الحياة، حتى تمكنت قوات الإنقاذ من انتشالها.

إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض

وبحسب صحيفة «آي بي سي نيوز» الأمريكية، انتشل رجال الإنقاذ امرأة في التسعينيات من عمرها على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل منهار بغرب اليابان في وقت متأخر من يوم السبت، بعد نحو 124 ساعة من زلزال مدمّر ضرب المنطقة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصًا، وانهيار المباني وتسبب في انهيارات أرضية.

ونجت المرأة البالغة من العمر 90 عاما من الموت في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا بعد مرور 5 أيام و6 ساعات جراء الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان، الاثنين الماضي، حيث وصلت قوته 7.6 درجة.

زلزال اليابان

ويذكر أن زلزال اليابان هددت بدفن العديد من المنازل وإغلاق الطرق المهمة لشحنات الإغاثة، وحذر المسؤولون من أن الطرق المتصدعة بالفعل قد تنهار بالكامل، ويتزايد هذا الخطر مع توقع سقوط أمطار وثلوج خلال اليوم الأحد، ما جعل من الصعب إنقاذ السيدة خلال الـ5 أيام التي عقبت الهزات الارتدادية.

وسجلت مدينة واجيما أكبر عدد من الوفيات حيث بلغ 69 شخصًا، تليها سوزو بـ38 شخصًا. وأصيب أكثر من 500 شخص، 27 منهم على الأقل في حالة خطيرة، كما ترك زلزال اليابان الأسطح جالسة على الطرق بشكل بائس وتحطم كل شيء تحتها، وأصبحت الطرق مشوهة مثل المطاط.