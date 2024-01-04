«البحوث الفلكية» يطمئن المواطنين: مصر بعيدة عن زلزال اليابان

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي هزات أرضية قوية خلال الساعات القليلة الماضية، موضحًا أن مصر بعيدة عن زلزال اليابان.

الشبكة القومية لرصد الزلازل تسجل لحظيا أي هزات أرضية بسيطة أو قوية

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تسجل لحظيا أي هزات أرضية بسيطة أو قوية داخل جمهورية مصر العربية أو في الدول المجاورة بالمنطقة، كما أنه مزود بالإمكانيات والتجهيزات التي تمكنه من المتابعة اللحظية للهزات الأرضية.

بعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات ومدعي انفسهم بخبراء وعلماء الفلك

وناشد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المواطنين بعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات ومدعي انفسهم بخبراء وعلماء الفلك نحو مايسمى بتوقعات الأبراج والأحداث الفلكية والخير والشر من تحرك الابراح، لافتا إلى أنه ليست هناك علاقة بين أحداث الفلك وما يتوقعه المنجمون والمحللون.