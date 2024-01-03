ارتفاع ضحايا زلزال اليابان إلى 64 قتيلاً.. و«معركة ضد الزمن» لدعم الناجين

في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الرسمية في اليابان عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الدولة الآسيوية في أول أيام العام الجديد، تواصل فرق الطوارئ جهودها لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للناجين في المناطق التي ضربها الزلزال، الذي يواجهون درجات حرارة شديدة البرودة، وهطول أمطار غزيرة، تنذر بحدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

وبخلاف الحديث عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان، تحدثت الصحف اليابانية حول تقديم السلطات المساعدات للناجين، في أعقاب الكارثة التي وقعت أول أيام عام 2024، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة «نوتو»، مما أدى إلى عشرات تسوية المنازل بالأرض، وقطع المساعدات عن المناطق النائية.

عدد ضحايا زلزال اليابان

وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أكدت السلطات اليابانية ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 64 شخصاً، مما يجعله الزلزال الأكثر دموية في اليابان منذ عام 2016 على الأقل، مع استمرار حدوث هزات أرضية ارتدادية صغيرة، في المنطقة الواقعة على الساحل الغربي لبحر اليابان.

وأشارت تقارير إعلامية يابانية إلى هطول أمطار غزيرة في المناطق المتضررة من الزلزال، مما يثير مخاوف من حدوث انهيارات أرضية قد تزيد من عرقلة الجهود المبذولة لتحرير المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

كما أدت الطرق المقطوعة والبنية التحتية المتضررة في المناطق النائية الأكثر تضرراً، إلى تعقيد جهود الإنقاذ، فيما لا يزال الحجم الكامل للأضرار والإصابات غير معروف، بعد مرور يومين على وقوع زلزال الاثنين الماضي.

معركة ضد الزمن لدعم الناجين بالمناطق المنكوبة

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وطني للاستجابة للكوارث، إن الحكومة فتحت طريقاً بحرياً لتوصيل المساعدات، وأصبحت بعض الشاحنات الأكبر حجماً قادرة الآن على الوصول إلى بعض المناطق النائية، موضحاً: «لقد مرت أكثر من 40 ساعة منذ الزلزال الأول، هذه معركة ضد الزمن، وأعتقد أن الآن لحظة حاسمة في تلك المعركة».

وتم إخلاء أكثر من 33 ألف شخص، ولم تتمكن بعض المناطق من الوصول إلى المياه أو الكهرباء، وفقاً للسلطات المحلية في محافظة «إيشيكاوا»، التي ضربها الزلزال، فيما طالب رؤساء بلديات المدن الأكثر تضرراً الحكومة بإخلاء الطرق، وتسليم المساعدات بسرعة، خلال اجتماع إقليمي طارئ للكوارث عقد صباح الأربعاء.

وقال ماسوهيرو إيزوميا، رئيس بلدية «سوزو»، وهي بلدة يسكنها حوالي 13 ألف نسمة وتقع بالقرب من مركز الزلزال في اليابان: «حتى أولئك الذين نجوا من الموت بأعجوبة، لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بدون طعام وماء».